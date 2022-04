Auf der Landesstraße bei Gossersweiler-Stein werden in den kommenden Tagen Schadstellen beseitigt. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) angekündigt. Hierzu muss vom 19. bis zum 23. April der Abschnitt zwischen der Tankstelle und der Einmündung zur Alten Landstraße voll gesperrt. Der Verkehr wird über Silz, Klingenmünster und Waldrohrbach umgeleitet. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet „Im Bangert“ in Gossersweiler ist während der Arbeiten nicht möglich. Dieses Ziel kann über den Kastanienweg und die Schulstraße erreicht werden. Die Arbeiten haben auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Wie die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft mitteilt, ist die Linie 531 betroffen, welche zwischen Landau und Annweiler verkehrt. Der Linientakt zwischen den Haltestellen Völkersweiler Ortsmitte und Klingenmünster Rathaus muss halbiert werden, da ab dem Pfalzklinikum abwechselnd entweder über Klingenmünster, Münchweiler und Silz oder über Völkersweiler gefahren werden muss. Die ÖPNV-Anbindung der Orte Gossersweiler und Stein muss während des gesamten Zeitraums entfallen. Die geänderten Fahrzeiten finden sich auch online unter www.vrn.de und als Aushangfahrplan an den betroffenen Haltestellen.