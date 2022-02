Ältere Menschen, die ihre Geldgeschäfte nicht zu Hause per Online-Banking regeln, bezahlen beispielsweise ihre Rechnungen in den Bankfilialen, in dem sie ihre Überweisungen an Automaten eingeben. Nun hat die Sparkasse Südpfalz neue Geräte aufgestellt, die auf Kritik stoßen. Es wurden Klagen laut, dass Ablagemöglichkeiten fehlen. So sei das Eingeben von Daten beschwerlich, weil man die Hände nicht frei habe. Steckt dahinter eine Absicht, um die Leute ins Online-Banking zu zwingen, wie ein Kunde mutmaßte?

Enorme Zeitersparnis

Die Sparkasse Südpfalz führt Lieferengpässe ins Feld. Die SB-Terminals in der Geschäftsstelle in der Ostbahnstaße in Landau seien im Spätjahr 2021 ausgetauscht worden. „Aufgrund von Lieferengpässen wurden uns Geräte geliefert, die über keine Taschenablage verfügen“, lautet die Mitteilung. Eine Nachrüstung dieser Geräte mit einer Ablage sei aktuell in Klärung. Julia König, Referentin für Kommunikation, verweist darauf, dass die neuen Geräte Vorteile hätten. Kunden könnten ab sofort nicht nur Überweisungsbelege, sondern ganze Rechnungen einscannen. „Das bedeutet eine enorme Zeitersparnis, da man die Daten nicht mehr manuell eintippen muss, sondern diese automatisch übernommen werden.“