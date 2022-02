Ab sofort bietet die Kommunale Impfstelle Landau/Südliche Weinstraße eine zweite Auffrischimpfung gegen das Corona-Virus an. Das teilen Stadt und Kreis jetzt mit. Grund ist die jüngste Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), die eine vierte Impfung für bestimmte Personengruppen vorsieht. Das Angebot richtet sich an Menschen ab 70 Jahren, Bewohner von Pflegeeinrichtungen, Menschen mit Immunschwäche sowie an alle, die in Pflegeeinrichtungen oder medizinischen Einrichtungen tätig sind. Die Auffrischimpfung soll bei gesundheitlich gefährdeten Personengruppen frühestens drei Monate nach der ersten Booster-Impfung mit einem MRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna) erfolgen; Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen soll die vierte Impfung frühestens nach sechs Monaten erhalten.

„Laut der Ständigen Impfkommission zeigen aktuelle Daten, dass der Schutz nach der ersten Booster-Impfung gegen Infektionen mit der Omikron-Variante innerhalb weniger Monate abnimmt“, sagten Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch und SÜW-Landrat Dietmar Seefeldt am Freitag. Durch die zweite Auffrischung sollten der Schutz weiter verbessert und schwere Erkrankungen bei gefährdeten Personen verhindert werden. „Uns ist es wichtig, unseren Bürgerinnen und Bürgern dieses Angebot auch ab sofort in unserer Kommunalen Impfstelle machen zu können – möglichst niedrigschwellig und damit auch ohne vorherige Terminvereinbarung.“

Unbedingt in die kommunale Einrichtung in der Albert-Einstein-Straße 29 mitzubringen sind die Nachweise über vorherige Impfungen. Die Öffnungszeiten sind montags, mittwochs und freitags von 8 bis 15.45 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 11 bis 18.45 Uhr.