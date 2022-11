Die Kita in Wilgartswiesen, die auch von Kindern aus Spirkelbach besucht wird, muss erweitert werden, um den neuen Anforderungen zu entsprechen. Im Ortskern ist dafür kein Platz, deswegen wurde ein neuer Standort auf dem Sportgelände an der Falkenburghalle auserkoren. Das Büro BBP Stadtplanung stellte dem Gemeinderat nun einen ersten Entwurf für die dafür nötige Bebauungsplanänderung vor. Für die neue Kita soll das Stadiongelände zu Hälfte überplant werden, auf der anderen Hälfte sollen in einem späteren Schritt Wohnhäuser entstehen können.

Das Grobkonzept sieht eine Kita für 85 Kinder mit 1300 Quadratmetern Fläche in L-Form und mit Dachbegrünung sowie 850 Quadratmeter Freifläche vor. Eingeplant ist zudem eine Busschleife, ein großzügiger Parkplatz auch für die Besucher der Falkenberghalle sowie ein Fuß- und Radweg neben dem freigelegten und renaturierten Tiergartenbach. Artenschutzrechtliche Prüfungen und Gewässervermessungen stehen noch aus. „Wenn die Offenlegung zu kompliziert für die Planung wird, dann lassen wir den Bach verrohrt“, sagte Ortsbürgermeister Manfred Schoch, der deutlich machte: „Wir müssen jetzt schnell in die Planung gehen.“ Denn Mitte 2028 müsse die Kita bezugsfertig sein. Die Kosten wollen sich die beiden Ortsgemeinde hälftig teilen. Zuschüsse werden erwartet.