Das Storchenzentrum in Bornheim bietet an zwei Tagen ein Kinderprogramm. Am 25. November und 8. Dezember erwarten die jungen Besucher ab vier Jahren jeweils ab 16.30 Uhr Geschichten und Basteleien. Gemeinsam wird der Geschichte rund um den Storch gelauscht und im Anschluss ein Andenken passend zum Buch gebastelt. Ein Elternteil als Begleitperson ist gewünscht, die Teilnahmekosten für die Kinder betragen drei Euro. Der Eintritt für das Storchenzentrum ist für alle Besucher des Bilderbuchkinos frei.