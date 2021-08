Es ist doch eigentlich immer schön, wenn eine Kurve steil nach oben zeigt – bei der Knete auf dem Konto oder der Anzahl von Eheschließungen. Letztere natürlich nicht pro Nase, sondern eher so auf die Gesamtbevölkerung gesehen. Gut, ein paar Ausnahmen gibt es – darunter die Zahl der Neuinfektionen mit diesem dämlichen Coronavirus. Der Anstieg der Infektionen ist kein Grund für Panik. Aber er zeigt uns, dass die Zeit für unvorsichtiges und rücksichtsloses Verhalten einfach vorbei ist. Und dass Heiraten zwar grundsätzlich eine grandiose Idee ist, aber Hochzeitsfeiern jetzt leider so gar nicht in die Zeit passen. Denn, machen wir uns nichts vor, die Braut mag vielleicht Schleier tragen, aber Masken trägt bei solchen Gelegenheiten keiner gern. Also, passen Sie auf sich, Ihre Lieben und Ihre Mitmenschen auf, bitte. Tragen Sie die Masken da, wo es nötig oder einfach nur höflich ist, tragen Sie sie richtig und halten Sie Abstand. Wenn alle mitmachen, kriegen wir das schon wieder in den Griff.fare