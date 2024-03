Eine Gruppe Jugendlicher hat am Donnerstag gegen 13 Uhr in Bad Bergzabern am Bahnhof und in der Landauer Straße einen 36-Jährigen attackiert. Wie die Polizei berichtet, wollten der Mann und eine ältere Frau am Ende der Gleise über den Durchgang auf den Gehweg. Eine Gruppe Jugendlicher versperrte zunächst den Weg. Der Mann wurde beim Passieren der Gruppe geschubst. Danach lief ihm ein Jugendlicher hinterher und schlug dem 36-Jährigen ins Gesicht. Daraufhin flüchtete der junge Mann zurück zum Bahnhof. Als der 36-Jährige die Verfolgung aufnahm, versuchte ein anderer Jugendlicher erfolglos, ihm die Beine wegzutreten. Die Täter flüchteten in ein Anwesen. Der 36-Jährige musste die Verletzung im Krankenhaus behandeln lassen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabernb@polizei.rlp.de zu melden.