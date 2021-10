Ein Unbekannter ist am Dienstag in ein Einfamilienhaus in der Hochstadter Straße in Essingen eingebrochen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen 7 und 20.30 Uhr. Der Täter gelang durch ein Fenster im Erdgeschoss ins Haus und entwendete dort diverse Gegenstände. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870.