Unbekannte sind in ein unbewohntes Wohnhaus in der Hauptstraße in Wilgartswiesen eingebrochen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen. Die Täter brachen über eine angebaute Werkstatt zwei Türen auf, um ins Wohnhaus zu gelangen. Im Obergeschoss durchwühlten sie Schränke. Entwendet wurde nichts. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06331 5200.