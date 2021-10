Die letzte Spritze ist gesetzt: Das Landesimpfzentrum in Landau ist seit Donnerstag geschlossen – nach sieben Monaten, 164 Öffnungstagen, 1583 Betriebsstunden und 104.514 verabreichten Impfungen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Das Zentrum wird zurückgebaut. Die Impfzentren in Wörth und Neustadt bleiben hingegen im Stand-by-Betrieb.

Impfquoten steigen

Die Impfquoten sind erneut gestiegen. So klettert die Impfquote der Stadt Landau bei den Über-12-Jährigen um 2,12 Prozent auf 79,42 Prozent bei den Zweitimpfungen; in SÜW steigt die Quote um 1,66 Prozent auf 70,22 Prozent bei den Zweitimpfungen.

Weitere Impfaktionen geplant

Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Landrat Dietmar Seefeldt sind überzeugt, dass die Impfzentren im Land zu früh schließen. „Wir brauchen eine möglichst hohe Impfquote, um die Infektionslage dauerhaft in den Griff zu bekommen.“ Mit niedrigschwelligen Impfaktionen wolle man auch weiterhin vor Ort versuchen, die Zahl an Geimpften zu steigern und Nachzügler „einzusammeln“.