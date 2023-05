Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An einer Demonstration von Impfgegnern und sogenannten Querdenkern am Samstag in Landau haben rund 2000 Menschen teilgenommen. Bereits am Freitagabend hatte es einen kleinen Autokorso zum selben Themenkreis gegeben. Diese Veranstaltungen und zwei Gegenkundgebungen verliefen weitestgehend unproblematisch.

Die Veranstaltung „Frieden, Freiheit Selbstbestimmung & diskriminierungsfreie Gesellschaft“ beim Stadion war von Melanie Fink angemeldet worden, der Frau des Annweilerer Gastwirts Tobias Fink, der