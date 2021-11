Der Corona-Impfbus steht am Montag von 8 bis 16 Uhr bei der Hotelfachschule Südliche Weinstraße, Schillerstraße 1, in Edenkoben. Am Freitag steht er am Wasgau-Markt in Offenbach, ebenfalls von 8 bis 16 Uhr.

Wer einen der Termine wahrnehmen möchte, muss lediglich den Personalausweis dabeihaben, bei Zweit- oder Drittimpfungen eventuell auch das gelbe Impfheft mitbringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Jugendliche brauchen eine Einverständniserklärung der Eltern.