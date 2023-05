Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit den Uferschen Höfen wird ab nächstem Jahr einer der größten Altstadtblöcke Landaus entwickelt. In der Theaterstraße soll künftig wieder so viel los sein wie einst. Früher hatten die Geschäfte in der acht Meter breiten Straße sogar sonntags geöffnet – vor allem für die Landbevölkerung. Über eine Straße und ihre Geschichte.

„Die Judengasse war für mich die interessanteste Gasse der ganzen Stadt.“ So beginnt der 1965 veröffentlichte Roman „Die