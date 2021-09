... es für mich eine Selbstverständlichkeit ist. Eine Frage von Geben und Nehmen“, sagt Felix S. Felix. Für sie gelte, wer die Vorzüge unseres Gesundheitswesens in Anspruch nehme, müsse auch bereit sein, seinen Teil zurückzugeben. „Nur Rosinen, das geht nicht“, betont die Schauspielerin, die seit 37 Jahren Mitglied im Ensemble des Chawwerusch-Theaters in Herxheim ist. Seit März 2020 sei die Kulturbranche von Corona ausgebremst. „Viele Künstler fühlen sich durch die gesellschaftlichen Corona-Folgen fast ebenso bedroht wie vom Virus beziehungsweise von der Krankheit selbst“, stellt die 59-Jährige fest. Viel Potenzial, Kreativität, Kraft und Lebensentwürfe blieben da auf der Strecke. „Nicht systemrelevant ...“ Die Schauspielerin freut sich auf die Zeit, in der Verschwörungstheoretiker und Querdenker Bühnenfiguren sein können, „über die wir wieder herzhaft lachen können“.