Die Pfarrei Hl. Edith Stein Bad Bergzabern lädt zu einer Familienwallfahrt am Donnerstag, Christi Himmelfahrt, auf den Kolmerberg in Dörrenbach ein. Die dortige Kolmerbergkapelle wurde im vergangenen Jahren nach umfangreichen Sanierungsarbeiten wieder in Dienst genommen. Der Festgottesdienst beginnt um 10.30 Uhr mit Domkapitular Franz Vogelgesang. Die musikalische Gestaltung übernimmt Peter Kusenbach mit seinen Kirchenchören aus Steinfeld und Schweighofen. Die feierliche Maiandacht ist um 14 Uhr. Danach gibt es Mittagessen, Kaffee und Kuchen. Kuchenspenden werden dankend angenommen und können bei Eleonore Jüschke abgegeben werden. Erreichbar ist sie unter der Telefonnummer 06343 8267.

Die Gäste sind eingeladen, pilgernd zur Wallfahrtseröffnung an Christi Himmelfahrt zu kommen. Man kann den Kolmerberg zu Fuß erreichen. Die Pfarrei rät: „Nehmen Sie sich die Zeit, diesen Weg spirituell in einer Gruppe zu gehen.“ Auskunft erteilt hierfür gerne Diakon Andreas Roth oder das Pfarrbüro Hl. Edith Stein in Bad Bergzabern, das unter Telefon 06343 9375664 zur Verfügung steht.