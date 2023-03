Seit Jahren kümmert sich der Naturschutzverband Südpfalz um ein in Terrassen angelegtes Teichsystem in Godramstein. Vor Kurzem bekam er Unterstützung.

Die Teiche in Nähe zur Queich zwischen Landau und Godramstein erstrecken sich über knapp 6000 Quadratmeter, wie es in einer Pressemitteilung des NVS heißt. Zahlreiche Vögel, Insekten, Amphibien und Reptilien finden dort Nahrung und Lebensraum im Schilfröhricht, an der Trockenmauer und in den ganzjährig feuchten Seggen-Beständen.

In früheren Jahren wurde der krautreiche Uferbereich von NVS-Mitglied Uwe Deck gemäht, berichtet Max Rieder von der Ortsgruppe. Mehrmals im Jahr werde die Trockenmauer von anderen Mitgliedern von Gehölz und Brombeeren befreit. Im vergangenen Winter habe ein Dienstleister, finanziert aus Ersatzzahlungen, die Kopfweiden geschnitten und die Teiche entschlammt.

Gelände eingegrenzt

Bereits im vergangenen Jahr haben Ehrenamtliche des NVS gemeinsam mit einer Schulklasse des Max-Slevogt-Gymnasiums Landau (MSG) begonnen, eine Benjeshecke zur Eingrenzung des Geländes anzulegen. Dabei wurden die abgeschnittenen Zweige der Kopfweiden und Schnittgut aus dem Heckenschnitt als Baumaterial weiterverwendet und mittels Pfählen fixiert. Wie Rieder informiert, war nun erneut eine Schulklasse des MSG zu Gast, um diese Arbeit fortzuführen.

Mit Gartengerät und Elan seien die 26 Schülerinnen und Schüler ans Werk gegangen und hätten Benjeshecke in beide Richtungen um jeweils 20 Meter erweitert. Zudem wurde der alte Drahtzaun aus den Hecken entfernt. Oberhalb der Trockenmauer stellten die Schüler außerdem eine zugewucherte Fläche von Brombeerhecken und überhängenden Ästen frei.