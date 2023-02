Da hat’s ganz schön gescheppert. Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen wurde eine historische Straßenlaterne in der Königstraße in Bad Bergzabern angefahren. Die Polizei vermutet, dass ein Lkw beim Rangieren die Laterne beschädigte. Der gusseiserne Mast abgebrochen, und die drei angebrachten Leuchten wurden zerstört. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06343 93340 entgegen.