Zuzüge in die Schwarmstadt Landau haben die Schullandschaft durcheinandergewirbelt. Die Stadt rechnet mit jährlich 70 bis 80 Grundschulkindern mehr, was 14 zusätzlichen Klassensälen entspricht. In ein paar Jahren müssen vermutlich die Gymnasien Kinder abweisen.

Landau hat daher bereits Grundschulen erweitert und die Schulbezirke geändert,