Seit Montag kurz nach Mittag hat die Stadt Landau Gewissheit: Beim Großbrand im Autohaus Horn ist Asbest freigesetzt worden. Eine Fachfirma aus Karlsruhe beginnt am Dienstag bereits mit der Reinigung der öffentlichen Flächen. Die Stadt hat kurzfristig eine Veranstaltung für Anwohner anberaumt.

Jürgen Kupper vom TÜV Rheinland in Kaiserslautern hatte am Samstag nach dem Brand Proben genommen. Er war schon nach dem verheerenden Feuer bei der Firma Holz-Wickert im August 2016 in