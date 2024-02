Die Graf-Hardenberg-Gruppe hat am 14. Februar das S&K Autohaus Landau komplett übernommen, einschließlich aller rund 40 Beschäftigten.

S&K hatte im Dezember ein Insolvenzverfahren in Eigenregie angemeldet und erklärt, dass sich einzelne Autohäuser aufgrund der Krise der Automobilindustrie sehr schwer täten. Zur Graf-Hardenberg-Gruppe gehört auch das Porsche-Autohaus in Landau. Sie erweitert ihr Portfolio nun um die koreanische Marke Hyundai. Seat und Cupra, die weiteren Marken bei den früheren Eigentümern Boris und Diana Stadel, vertreibt die Gruppe bereits an anderen Standorten. Außerdem vertritt sie die Marken Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi, Škoda, Ford, Vespa und Harley-Davidson.

Neuer Geschäftsführer

Auch wenn die alte S&K-Homepage am Sonntag noch aktiv war und die neue Homepage noch nicht ganz fertig ist: Neuer Geschäftsführer auf der Nußdorfer Heide am Kreisel im Norden Landaus ist jetzt Philipp Ludwigs aus Bischweier bei Rastatt, der bereits etliche andere Aufgaben in der Gruppe innehatte. „Es ist uns enorm wichtig, die neuen Kolleginnen und Kollegen gut zu integrieren. Dies ist der Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit“, sagte Graf-Hardenberg-Vorstand und Holding-Geschäftsführer Volker Brecht.

Im nächsten Schritt werden nun diverse Renovierungsarbeiten durchgeführt und der Standort mit der Corporate Identity der Graf-Hardenberg-Gruppe versehen, also einem einheitlichen Aussehen. „Der Übergang wird sicherlich ein paar Wochen dauern und es wird nicht alles gleich rund laufen“, sagte Ludwigs und versprach, alles daranzusetzen, „unsere Kundinnen und Kunden übergangslos zu betreuen“.