An die Corona-Opfer und an die Herausforderungen durch die Pandemie wollen der Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau mit einer kleinen Grünanlage erinnern. Sie liegt an der Einmündung der Arzheimer Straße in die Annweilerstraße, vor dem ehemaligen Sitz des Gesundheitsamtes. Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch haben dort am Montag zwei Winterlinden angegossen; es gibt Bänke und eine Gedenktafel auf einem Sandstein. „Während der akuten Krisenbewältigung war in der Öffentlichkeit oft wenig Raum für das Leid vieler Betroffener. Oder für die Trauer der Angehörigen derjenigen, die das Virus das Leben gekostet hat. Heute geben wir dem Raum“, sagte Seefeldt. Hirsch erinnerte an diejenigen, die von Long-Covid betroffen sind. Fest stehe, dass die Pandemie neben gesundheitlichen auch enorme gesellschaftliche, soziale, finanzielle und wirtschaftliche Herausforderungen mit sich gebracht habe und dass die langfristigen Folgen der Pandemie noch nicht in Gänze bekannt seien. In der Anlage wurden in einem Staudenbeet Heilkräuter gesetzt, die für die große Bedeutung der Gesundheit im Leben jedes Einzelnen stehen sollen. Winterlinden wurden nicht nur wegen ihres hohen ökologischen Wertes gewählt, sondern auch, weil die Wintermonate besonders schwere Phasen der Pandemie waren.