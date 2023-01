Eine Neuauflage des Palais des Etoiles im Landauer Gloria Kulturpalast ist „dieses Jahr eher unwahrscheinlich“. Das sagte Gloria-Betreiber Peter Karl am Montag auf Anfrage der RHEINPFALZ. Palais-Geschäftsführerin und Produzentin Laura Erny hätte das Gloria gerne wieder für zwei Monate gepachtet, um im Winter dort ihr neues Variete-Programm mit Dinner zu präsentieren. Erny hatte zunächst in einem Zelt auf dem neuen Messegelände gespielt, war aber 2021 ins Gloria umgezogen und hatte sich sehr zufrieden mit der unter Denkmalschutz stehenden Spielstätte gezeigt. Doch 2022 hatte sie aussetzen müssen – die Unwägbarkeiten durch mögliche neue Corona-Auflagen und die sich verschärfende Energiekrise waren zu groß, wie sie im September mitgeteilt hatte. Seine Frau brauche Planungssicherheit, um die Künstler buchen zu können, sagte Harald Erny der RHEINPFALZ. Doch genau diese Sicherheit könne er nicht geben, so Peter Karl: Er müsse abwarten, was nächste Woche die Sitzung des Stadtrechtsausschusses zur Zukunft des Gloria bringen werde und wie es juristisch weitergehe mit der Spielstätte. Wie berichtet, streitet Karl mit der Stadtverwaltung über Auflagen, wie viele Partys er in dem ehemaligen Kino organisieren darf. Die Stadt will deren Zahl auf 17 begrenzen, Karl sagt, er brauche zur Kostendeckung mehr. Er habe selbst noch überhaupt keine Planungssicherheit, sagte Karl nun der RHEINPFALZ. Das Sternenpalais sei eine tolle Kulturveranstaltung, habe für ihn aber lediglich den Unterhalt für den Kulturpalast für zwei Monate eingespielt. Verdient habe er daran nichts. Unter den bisherigen Konditionen sei eine Wiederholung nicht möglich, und dieses Jahr werde es wohl eher nicht klappen.