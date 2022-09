Dieses Jahr wird es kein Palais Landau geben. Das hat Veranstalterin Laura Erny am Freitag mitgeteilt. Sie hatte die Kabarett-Show mit Dinner 2018 mit dem Titel Palais des Etoiles (Palast der Sterne) in einem Zelt auf dem neuen Messegelände aus der Taufe gehoben. 2020 hatte die Produzentin trotz weit gediehener Vorbereitungen coronabedingt ausgesetzt, um Kulturstätten und Restaurants in schweren Zeiten nicht noch zusätzliche Konkurrenz zu machen, so die Produzentin damals. Im vergangen Jahr war Erny mit ihrer Show in den Gloria-Kulturpalast umgezogen. Erny erklärt nun schweren Herzens, dass sie jetzt eine Entscheidung habe treffen müssen. Es zeichne sich ab, dass man im Herbst wieder mit verschärften Corona-Maßnahmen rechnen müsse. Dies habe sie schon in der vergangenen Spielzeit beschäftigt, und vielleicht würden strengere Regeln zum Infektionsschutz von einem Großteil der Gäste noch mal toleriert, „allerdings möchten wir Ihnen einen unbeschwerten Varieté-Abend in stilvollem Ambiente und großartiger Kulinarik bieten ohne Einschränkungen“. Erschwerend komme die aktuelle Energie-Diskussion hinzu mit daraus resultierenden großen Einschnitten bei der Bevölkerung. Dies sei nicht die Zeit für großangelegte Veranstaltungen. Sie werde im kommenden Jahr einen erneuten Anlauf nehmen, das Palais wieder zu ermöglichen.