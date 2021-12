60 Genussboxen zum 50-jährigen Bestehen des Vereins Südliche Weinstraße wurden bisher verkauft. Pro Box geht eine Spende von fünf Euro an die Flutopfer an der Ahr. Die bisher erzielte Spende in Höhe von 300 Euro soll die Wiederherrichtung des Außengeländes der Kita „Wibbelstätz“ in Hönningen-Liers unterstützen. Die SÜW-Jubiläumsbox kann man am Samstag und Sonntag von 11 bis 15 Uhr bei der Ausstellung „natürlich kunst“ im Kreishaus kaufen. Und es gibt sie weiterhin für 50 Euro im SÜW-Shop in Landau, bei der Veranstaltungsgesellschaft Landau-SÜW und bei den Büros für Tourismus. Die Genussbox enthält regionale Zutaten wie Feigensenf vom Doktorenhof in Venningen, Honige von Imker Thomas Hans aus Herxheim, Apfelsaft vom Obsthof Wicke in Hochstadt, eine Brot-Backmischung von der Bischoff-Mühle in Appenhofen, einen Klappmeter aus Maikammer, Pasta von Pfalz Nudel aus Großfischlingen, einen Kuchenpinsel aus Ramberg, eine Rotwein-Cuvée vom Weingut Emil Bauer aus Nußdorf und einen Gutschein für die Therme Bad Bergzabern.