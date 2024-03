Auf geht’s zum Frühjahrsputz in Landau. Bereits zum 20. Mal ruft die Stadt zum Aktionstag auf. Und im Landkreis hat man den „Cleanup Day“ im Herbst schon im Blick. Wer mitmachen will, sollte sich jetzt schon anmelden.

Damit in Landau wieder alles blitzt und blinkt, ist für Freitag, 15. März, zum 20. Mal der Aktionstag „Sauberes Landau“ ausgerufen. Rund 1400 Schülerinnen und Schüler haben sich bereits angemeldet. Ausgestattet mit Handschuhen, Eimern und Tüten, werden sie das Stadtgebiet von Müll und Unrat säubern.

„Die Kids sollen durch diesen Arbeitseinsatz auch nachhaltig für die Themen Umweltschutz und Abfallvermeidung sensibilisiert werden“, erklärt Bürgermeister und Umweltdezernent Lukas Hartmann. Aber natürlich seien alle Landauerinnen und Landauer eingeladen, tätig zu werden – sowohl am Aktionstag als auch an allen anderen Tagen im Jahr. „Denn ein sauberes Landau geht uns alle an“, findet Hartmann. Interessierte können sich bei Andreas Boy vom städtischen Umweltamt telefonisch unter 06341 133520 oder per E-Mail an andreas.boy@landau.de melden.

Mit eigenen Müllsammelaktionen angemeldet haben sich zudem die Frauen des Freitags-Frauen-Frühstücks, ein Kooperationsprojekt der städtischen Gemeinwesenarbeit und des Hauses der Familie, die Tagesförderstätte im Bethesda und eine Gruppe aus der Geflüchtetenunterkunft in der PVA. Besonders engagiert ist auch der städtische Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb, der die Container für die Abfuhr des gesammelten Mülls zur Verfügung stellt. Um den Müll noch am selben Tag einsammeln zu können, sind sechs Bauhof-Mitarbeiter mit drei Fahrzeugen mehrere Stunden unterwegs.

Gefäße für „Cleanup Day“ bestellen

Auch der Entsorgungsbetrieb des Kreises unterstützt bei einer gemeinsamen Müllsammel-Aktion. Um die Veranstaltung im Herbst gut koordinieren zu können, ruft Landrat Dietmar Seefeldt schon jetzt Ortsgemeinden, Institutionen sowie alle Bürgerinnen und Bürger an der Südlichen Weinstraße auf, ihre Teilnahme anzumelden. Am 20. September wird es dann so weit sein: Am „World Cleanup Day“ werden weltweit Millionen Menschen achtlos weggeworfener Müll auf den Straßen und in der Flur einsammeln, um ein Zeichen für eine saubere, gesunde und plastikfreie Umwelt zu setzen.

Der Eigenbetrieb Wertstoffwirtschaft (EWW) fährt die teilnehmende Orte an und holt dort die gefüllten Großraumbehälter für Restmüll kostenfrei ab. Wer mitmachen will, kann sich per E-Mail an eww@suedliche-weinstrasse.de für die Spezial-Leerung anmelden. Sollten in den Gemeinden keine Behälter der Größen 660 Liter oder 1100 Liter vorhanden sein, können diese zum oder vor dem Aktionstag aufgestellt werden. Ansprechpartner hierfür ist Christoph Morio, der unter Telefon 06341 940425 erreichbar ist. Die Behälter können anschließend für eigene Zwecke (zum Beispiel bei Feste oder Gemeindeaktionen) genutzt werden. Alternativ kann der Müll am 20. September in Müllsäcken gesammelt werden, um ihn vom EWW abholen zu lassen. Auch eine kostenfreie Anlieferung des Unrats bei den Wertstoffhöfen des Kreises ist möglich. Auch Firmen, Vereine, Schulen und Kindergärten können teilnehmen und ihren gesammelten Müll nach Rücksprache mit dem EWW abgeben, abholen lassen oder in den Großbehältern der Ortsgemeinden entsorgen. In jedem Fall vorher per Telefon Bescheid geben, um alles abzustimmen.