Aus einem in der Schanzstraße in Edenkoben geparkten VW Polo ist in der Nacht von Dienstag, 30. Mai, auf Mittwoch, 31. Mai, ein Geldbeutel mit Papieren und 30 Euro Bargeld gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde an dem Fahrzeug die Seitenscheibe eingeschlagen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06323 9550 oder 06341 2870.