[Aktualisiert 20.14 Uhr] Erst in der Stichwahl am 17. Juli wird sich entscheiden, wer neuer Oberbürgermeister in Landau wird. Dominik Geißler (CDU) , 57 Jahre alt, und der 54-jährige Sozialdemokrat Maximilian Ingenthron sind am Sonntag bei der OB-Wahl in die nächste Runde gekommen. Geißler holte 35,7, Ingenthron 34 Prozent. Der Dritte der aussichtsreichen Kandidaten, der 33-Jährige Grüne Lukas Hartmann , landete mit 26,4 Prozent im Abseits.

Während Ingenthron als Bürgermeister und Hartmann als hauptamtlicher Beigeordneter die Verhältnisse in der Stadt sehr gut kennen, hatte Geißler bislang seinen Lebensmittelpunkt in Berlin. Er war ein Vertrauter des ehemaligen christdemokratischen Bundeswirtschaftsministers Peter Altmaier in der Großen Koalition und zuletzt Leiter der Leitungs- und Planungsabteilung des Bundeswirtschaftsministeriums. Geißler nutzte im Wahlkampf den Bekanntheitsgrad seines Vaters Heiner Geißler, unter anderem einst CDU-Generalsekretär, der vor allem in der Südpfalz einen guten Klang hat. Sie war der Wahlkreis des einstigen CDU-Bundestagsabgeordneten, der vor fast fünf Jahren gestorben ist.

Anteil der Briefwähler wächst

Die Wahlbeteiligung lag bei 50,3 Prozent und damit höher als 2015 (43,7 Prozent). Der Anteil der Briefwähler hat sich nahezu verdoppelt. 10.874 Landauer hatten Briefwahl beantragt.

Die Wahl ist erforderlich geworden, nachdem Amtsinhaber Thomas Hirsch (CDU) ein Jahr vor Ende der Amtszeit zum Januar 2023 als Präsident zum Sparkassenverband Rheinland-Pfalz wechselt. Es standen fünf Kandidaten zur Wahl. Neben Hartmann, Geißler und Ingenthron auch Merlin Uhl von der Spaßpartei Die Partei und die Einzelbewerberin Katerina Kietzmann, die parteilos ist und dem Querdenker-Spektrum zuzurechnen ist. Ihre Ergebnisse: 2,2 und 1,8 Prozent.

Info



Die Ergebnisse der einzelnen Wahllokale finden sich im Internet unter www.landau.de/wahlen.