Weil er seinen Wagen nicht mehr fand, ging ein Mann zur Polizei. Der Fall klärte sich schnell. Wie die Polizei berichtete, war der 76-Jährige in der Nacht auf Dienstag mit seinem Pkw auf der B38 von Bad Bergzabern in Richtung Schweigen-Rechtenbach unterwegs, als er am Ortseingang Oberotterbach in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf die Fassade eines Bürogebäudes prallte. Er war zu schnell gefahren, so die Polizei. Der Unfallfahrer ließ das stark beschädigte Fahrzeug zurück und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Als er aber seinen Wagen am Morgen an der Unfallstelle nicht mehr finden konnte, meldete er sich bei der Polizei Bad Bergzabern. Er gab an, zum Unfallzeitpunkt gegen 22.10 Uhr kein Mobiltelefon dabei gehabt zu haben und circa sechs Kilometer in eine grenznahe Stadt nach Frankreich gelaufen zu sein. Um den Schaden habe er sich am nächsten Morgen kümmern wollen. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von mehreren 10.000 Euro aus und hat ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.