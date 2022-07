Landau will sich auf eine Gasmangellage vorbereiten und drei Notstromaggregate beschaffen. Das sieht die Tagesordnung für den Hauptausschuss vor, der sich am Dienstag unter anderem mit diesem Thema befasst. Wie berichtet, will die Stadt für den Notfall gerüstet sein, dass Russland nach einer in Kürze bevorstehenden Wartung der Gaspipeline Nordstream 1 gar kein Gas mehr liefert- ein Szenario, das auch das Bundeswirtschaftsministerium inzwischen für ziemlich wahrscheinlich hält. Gasmangel könnte auch die Stromversorgung gefährden, das bisher auch noch Gaskraftwerke zur Stromversorgung eingesetzt werden. Sie sollen aber durch Kohlekraftwerke ersetzt werden. Notstromaggregate werden in der Regel mit Diesel betrieben. Sie werden üblicherweise in Krankenhäusern und wichtigen öffentlichen Gebäuden vorgehalten, damit ein Stromausfall nicht alles lahmlegt. Oberbürgermeister Thomas Hirsch hatte die Bevölkerung auch dazu aufgerufen, sich mit Kerzen und Streichhölzern – alternativ: Taschenlampen und Batterien – einzudecken. Der Hauptausschuss tagt am Dienstag, 5. Juli, ab 17 Uhr im Alten Kaufhaus.