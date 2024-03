Daniel Poth will Stadtbürgermeister von Edenkoben werden. Die FWG schickt ihn als Kandidaten gegen Amtsinhaber Ludwig Lintz (CDU) bei der anstehenden Kommunalwahl ins Rennen.

Als derzeitiger VG-Beigeordneter bringe er bereits politische Erfahrung mit. „Gemeinsam können wir die Zukunft unserer Stadt gestalten und ihr Bestes hervorbringen“, so der 37-jährige Familienvater.

Die Mitgliederversammlung der Freien Wählergruppe hat Poth zudem als Spitzenkandidat für die 24-köpfige Kandidatenliste für den Stadtrat benannt. Die erste Stadtbeigeordnete Helga Vogelgesang und der Stadtbeigeordnete Heiko Heymanns besetzen die Plätze zwei und drei. Auf den nächsten Plätzen folgen: 4. Matthias Bär, 5. Lisa Bopp, 6. Cornelius Ziegler, 7. Marcus Schreieck, 8. Ralph Holzapfel, 9. Sabine Döringer, 10. Norbert Wirfler.

Unter den Kandidaten befinden sich neun Frauen und 15 Männer im Alter von 18 bis 79 Jahren, darunter gebürtige Edenkobener und Neubürger. Die Gruppe umfasse Personen in Führungspositionen, Betriebsräte, Selbstständige, Beamte, Studenten und Rentner, so die FWG. „Diese facettenreiche Gruppe spiegelt die bunte Mischung unserer Gemeinde wider. In dieser Einheit liegt unsere Stärke“, findet Matthias Bär, Vorsitzender und Fraktionsvorsitzender der FWG Edenkoben.