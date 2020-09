Den Kampf gegen die Klimakrise aufnehmen und den Klimawandel stoppen – das forderten am Freitag laut Polizei und Veranstalter rund 400 meist junge Menschen bei der Landauer Ausgabe der ersten weltweiten Demo von Fridays for Future seit Beginn der Corona-Pandemie. Die Protestierenden setzen sich beim globalen Klimastreik für starke EU-Klimaziele, einen Kohleausstieg bis 2030 und eine sozial-ökologische Wende ein. Die jungen Leute haben sich um 12 Uhr auf dem Landauer Rathausplatz getroffen und sind dann zur Abschlusskundgebung an den Heinrich-Heine-Platz bei der Stadtbücherei gezogen. Wie die Polizei mitteilt, verlief der Protest friedlich.