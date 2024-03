Rund 200 Menschen haben am Freitag gegen 15.05 Uhr auf dem Landauer Stiftsplatz für eine Verkehrswende und besseren ÖPNV demonstriert.

Geladen hatten die Ortsgruppe von Fridays for Future/Klimastreik Landau sowie die Gewerkschaft Verdi. Die Demonstrierenden forderten unter anderem mehr Geld für den Öffentlichen Nahverkehr und dessen Ausbau. Zudem forderten sie Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), ebenfalls Südpfälzer, dazu auf, die Klimaziele im Verkehrssektor einzuhalten. Man müsse sofort in den Krisenmodus schalten und dürfe keine Zeit mehr verlieren.

Die Demonstrierenden zogen zunächst durch die Fußgängerzone auf den Rathausplatz, dann weiter durch die Innenstadt. Das Ordnungsamt berichtet von einer friedlichen, vorfallfreien Kundgebung, es kam entlang der Wegstrecke kurz zu Verkehrsbeschränkungen. Die Versammlung endete um 16.30 Uhr.

Die Kundgebung in Landau war Teil einer bundesweiten Aktion, an der es in 117 Städten gemeinsame ÖPNV- und Klimastreiks von Fridays for Future und der Gewerkschaft Verdi gab. Die Akteure haben gemeinsam für gute Arbeitsbedingungen und eine nachhaltige Verkehrswende demonstriert.