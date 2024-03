Der Fotokünstler Benedikt Hild zeigt bis 30. April Fotos seines Projekts „Little Pfalz“ auf großen Leinwänden in der Kinderklinik des Vinzentius-Krankenhaus in Landau. Seit 2015 inszeniert Hild winzige Figuren an alltäglichen Plätzen und erschafft so einzigartige Miniaturszenen. Sein Projekt „Little Pfalz“ führte ihn von Speyer über Landau bis hin in die

Westpfalz, wo er unzählige Miniaturfotografien für seinen gleichnamigen neuen Bildband erstellte. Im Krankenhaus präsentiert er eine Auswahl seiner schönsten, skurrilsten und amüsantesten Motive. Die Ausstellung wird durch Aufnahmen „Hinter-den-Kulissen“ und ein Gewinnspiel, bei dem ein Motiv auf Leinwand verlost wird, abgerundet.