Wer auf die Liste mit Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Landau auf deren Internetseite blickt, merkt schnell: alles rot in jüngster Zeit. Die Farbe Rot steht dabei für Brandeinsätze – im Gegensatz zu den blauen Einsätzen der Technischen Hilfe, die sonst meist in der Überzahl sind.

Aktuell viele Pollenbrände

Seit es heiß und trocken ist, müssen die Wehrleute zu deutlich mehr Brandeinsätzen ausrücken. Kleinbrand, Rauchentwicklung im Freien oder Flächenbrand klein heißt es vermehrt im Einsatzbericht. Darauf hat die Stadtverwaltung jetzt hingewiesen. Die Wehr bittet die Landauer Bevölkerung deswegen um besondere Vorsicht.

„In den zurückliegenden Tagen mussten wir beispielsweise mehrfach zu sogenannten Pollenbränden ausrücken“, berichtet Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Dirk Hargesheimer über das Einsatzgeschehen. „Das bedeutet, dass trockene Blüten und Pollen in den Gullys Feuer fangen, wenn jemand achtlos einen Zigarettenstummel wegschnipst. Das ist ohnehin verboten, schadet der Natur und kann zurzeit auch noch zu kleinen Bränden und Rauchentwicklung führen. Das muss nicht sein.“ Gleiches gelte für die Böschungen in der Stadt sowie entlang von Landes- und Bundesstraßen, die nach vielen Tagen ohne nennenswerten Regen zurzeit ebenfalls sehr trocken seien – und für alle Wiesen- und Waldflächen, so Dirk Hargesheimer weiter.

Zigaretten brandgefährlich

Kurz: „Schnipsen Sie keine Zigaretten weg, weder in den Gully noch aus dem Auto, seien Sie vorsichtig beim Umgang mit offenem Feuer, grillen Sie nur an dafür vorgesehenen Orten, nehmen Sie Ihren Müll, der beim Picknick im Wald anfällt, wieder mit nach Hause, und stellen Sie Ihr Auto nicht auf trockenen Grasflächen ab“, bittet der Landauer Feuerwehrchef.

Seine Kameradinnen und Kameraden haben auf ihrer Internetseite www.feuerwehr-landau.de unter „Bürgerservice“ und „Saisonale Themen“ Tipps zum richtigen Verhalten zum Beispiel beim Grillen zusammengetragen.