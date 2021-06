Na, schon gesehen? Überall in Landau kleben seit Monaten kleine Türchen – auf Litfaßsäulen, an Bänken oder Tischtennisplatten oder an Mauern. Dahinter stecken zwei Pädagogik-Studenten aus Landau, die anonym bleiben wollen. Denn das Ankleben der Feentürchen könnte rechtlich als Sachbeschädigung gewertet werden.

„So viel tolles Feedback“

Eine 26-Jährige berichtet, dass sie im Februar mit dem Aufkleben begonnen habe. „Ich habe da mein Ding draus gemacht. Landau ist eine Studentenstadt und bunt“, sagt sie. Ihr Mitstreiter, ein 27-jähriger Freund, ist später aufgesprungen und nun fleißig dabei. Beide freuen sich darüber, wenn andere Menschen sich an den Türchen erfreuen können. „Wir haben so viel tolles Feedback erhalten“, berichten die beiden. Eine Landauer Kunstlehrerin habe die Türchen in der 5. Klasse im Unterricht behandelt, eine Bewohnerin des Bethesda sei motiviert und ständig auf der Suche nach neuen Türen.

Die Tür-Rohlinge gibt’s im Netz, sie müssen besprüht und beklebt werden, informiert die Initiatorin. Das dauere rund 30 Minuten pro Tür. Fotos der Türchen gibt’s im Netz auf dem sozialen Medium Instagram, Account: @feenhausld.