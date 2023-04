Am Donnerstag gegen 8.50 Uhr kam es auf der L494 bei Völkersweiler zu einem Verkehrsunfall, wie die Polizei berichtet. Der Fahrer eines Lkw fuhr auf der Landstraße von Völkersweiler kommend in Richtung Annweiler. In einer scharfen Rechtskurve unterhalb des Josefhofes kam der Lkw zu weit nach links und kollidierte mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos. Der 18-jährige Pkw-Fahrer musste nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Lkw zu vermeiden. Der Fahrer des dunkelblauen Lkw mit HN-???-Kennzeichen setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.