Es gibt sie noch, die ehrlichen Finder. Und sie sind ganz unprätentiös, halten sich bedeckt und erwarten nichts zurück. Gerade eine Woche ist es her, als ein betagter Hotelgast in St. Martin sein Portemonnaie mit Kreditkarten, 100 Euro Bargeld und diversen Papieren verlor. Bereits am nächsten Tag hatte er es mit vollem Inhalt zurück. Ein Finder hatte es an der Rezeption abgegeben. Ohne seinen Kontakt zu hinterlassen. So konnten sich weder der 79-Jährige noch die Polizei bedanken, wie es in deren Pressemitteilung hieß.

Geldbörse in Bäckerei oder auf Flohmarkt verloren

So weit will es Gabriele Kuhn aus Albersweiler nicht kommen lassen. Auch in ihrer Familie ist ein Geldbeutel verloren gegangen. Auch dieser ist wieder samt komplettem Inhalt aufgetaucht. Und auch in diesem Fall ist vom Finder keine Spur. Am 18. Juli habe ihr Mann sein Portemonnaie entweder in der Bäckerei Görtz an der Landauer Horstbrücke oder auf dem Flohmarkt am Bornheimer Hornbach-Baumarkt verloren. Ein Finder habe diesen beim Fundbüro eingeworfen, ohne Kontaktdaten zu hinterlassen.

„Gerne wollen wir uns persönlich bedanken“, schreibt die Albersweilerin an uns, in der Hoffnung, der Finder liest diese Zeilen. Dieser kann sich gerne bei uns unter Telefon 06341 281136 oder unter der E-Mail-Adresse redlan@rheinpfalz.de melden, dann vermitteln wir den Kontakt. Ansonsten möchte Gabriele Kuhn einfach über diesen Weg die gute Tat bekannt machen. Da machen wir gerne mit. Zwischen Krieg und Krise in der Welt ist solch aufrichtiges Handeln doch Balsam für die Seele.