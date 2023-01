Ein Betrüger hat sich als falscher Spendensammler mehrere Hundert Euro erschlichen. Wie die Polizei mitteilt habe der gesuchte Mann vorgegeben, dass er Mitglied eines örtlichen Fußballvereins sei und Geld für den Trikotkauf der Jugendmannschaft sammle. Der Mann hat sein Unwesen in der Verbandsgemeinde Edenkoben getrieben – wie bisher bekannt ist insbesondere im Bereich der Ortsgemeinde Kirrweiler. Er hat am Telefon geschwindelt und wurde auch persönlich vorstellig, um das Geld abzuholen. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder unter Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.