Ein 69-Jähriger verhielt sich am Donnerstag so ausfällig, dass ihn nun mehrere Strafverfahren erwarten. Laut Polizei kam es zunächst in der Straße Im Riegel in Herxheim zu einem Vorfall. Der Mann raste gegen 10.15 Uhr mit seinem Auto so schnell an einer Fußgängerin vorbei, dass diese abrupt abstoppen musste. Über das Kennzeichen konnte der Fahrer ermittelt werden. Polizisten trafen ihn an seiner Wohnanschrift an. Dabei ergaben sich Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit, so die Polizei. Deswegen wollten ihn die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle bringen. Dagegen wehrte sich der 69-Jährige erheblich, sodass die Polizisten ihn fesselten. Als sie ihn in den Streifenwagen setzten, trat er mehrfach nach den Beamten, traf diese jedoch nicht. Nach Entnahme der Blutprobe wurde er aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Klinik gebracht. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der Führerschein des Mannes wurde kassiert.