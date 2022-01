Der Landauer Versorger Energie Südwest unterstützt Familien, die dieses Jahr Nachwuchs bekommen, mit 250 Kilowattstunden Gratis-Strom. Nach Unternehmensangaben nimmt der Stromverbrauch gewaltig zu, wenn ein neues Familienmitglied einzieht. Laut Statistik der Stadtverwaltung erblickten im vergangenen Jahr 412 kleine Landauerinnen und Landauer das Licht der Welt. „Familienfreundlichkeit wird bei Energie Südwest großgeschrieben“, betont Vorstand Thomas Waßmuth. Auf der Homepage des Unternehmens gibt es unter energie-suedwest.de/formulare ein Antragsformular zum Ausfüllen, das frischgebackene Eltern dann zusammen mit einer Kopie der Geburtsurkunde per E-Mail an privatkunden@energiesüdwest.de oder per Post an Energie Südwest AG, Industriestraße 18, 76829 Landau senden oder im Kundencenter in der Industriestraße abgeben können.