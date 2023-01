In der Nacht auf Samstag versuchten Unbekannte in ein Sportheim in der Gartenstraße einzubrechen. Zunächst versuchten sie ein Fenster des Gebäudes aufzuhebeln. Als dies misslang, entwendeten die Täter drei Leuchtröhren und ein Stromkabel aus dem Außenbereich. Insgesamt entstand so ein Schaden von etwa 530 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 / 955-0 oder unter piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.