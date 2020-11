Gewaltsam haben sich Einbrecher am Samstag zwischen 11 und 18.50 Uhr über die Wohnungstür Zutritt zu einem Haus in der Weinstraße Nord in Maikammer zu verschaffen versucht. Laut Polizei ist jedoch nichts entwendet worden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 955-0 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.