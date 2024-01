Unbekannte sind in zwei Wohnhäuser in Landau und Essingen eingebrochen. Laut Polizei ereigneten sich die Taten in der Zeit zwischen Montag und Dienstag. Beim Anwesen in der Kirchstraße in Essingen hebelten die Einbrecher ein Fenster auf, um ins Haus zu gelangen. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck. Der zweite Fall wurde in der Alten Bahnhofstraße in Dammheim registriert. Auch in diesem Fall verschafften sich die Täter Zutritt über ein Fenster. Wobei nach derzeitigem Stand nichts gestohlen wurde. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870.