Nach 21 Jahren zog wieder ein Faschingsumzug durch die Innenstadt von Weißenburg. Rund 40 Wagen, flankiert von maskierten Fußgruppen und lauter Musik begeisterten die Zuschauer am Straßenrand. Die Veranstalter, die Association Carnavalesque Wissembourg, schätzen die Narrenschar auf 3000 bis 4000.

Obwohl die närrische Zeit eigentlich schon vorüber ist, hatten sie ihre Kostüme noch nicht weggepackt hatten und sorgten für gute Stimmung bei Sonnenschein. Der Termin des Umzugs war aus ganz pragmatischen Gründen so spät: Es gibt sehr viele Umzüge in der Region und man wollte nicht, dass welche am selben Tag stattfinden. Der närrische Lindwurm zog durch die schmalen und teils historischen Straßen und Gassen. Dementsprechend hoch waren die Sicherheitsbestimmungen vor Ort. Die Innenstadt war aufgrund der „Grande Cavalcade“ komplett abgeriegelt, Sicherheitspersonal war im Einsatz.