Auf dem Landauer Nikolausmarkt vor dem Rathaus steht in einem Holzhäuschen ein Baum, an dem 300 Kinderwünsche hängen – vermerkt auf Zetteln, die Interessierte zwischen 11 und 20 Uhr pflücken können, um sie zu erfüllen. Die Geschenke können bis 11. Dezember bei der Adler-Apotheke abgegeben werden.

Bereits zum 10. Mal sorgt die Aktion in Kooperation mit der Stiphtung Christoph Sonntag und dem Haus der Familie dafür, dass die Weihnachtswünsche von Kindern aus einkommensschwachen Familien wahr werden. „An Weihnachten geht es um Nächstenliebe, ums Teilen und darum, anderen eine Freude zu machen“, betonte Oberbürgermeister Thomas Hirsch beim offiziellen Startschuss der Aktion laut einer Pressemitteilung. Organisiert haben die Aktion Susanne Burgdörfer vom Haus der Familie und Markus Moser von der Adler-Apotheke. Wunschbäume stehen in Stadt und Kreis auch an vielen anderen Orten.