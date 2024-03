Die Stadt Landau hat eine neue Trägerin des Ehrenringes der Stadt sowie zwei neue Träger von Ehrennadeln. Wie der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat, erhält Marianne Humbert für ihr besonderes soziales und kirchliches Engagement unter anderem in der Terrine und der Stiftskirchengemeinde die Ehrennadel der Stadt. Ebenfalls die Ehrennadel erhält Wolfgang Pauly für sein gesellschaftliches und soziales Engagement hauptsächlich in der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit der Pfalz. Magdalena Schwarzmüller wird für ihr fortgesetztes Engagement in der Kommunalpolitik der Stadt mit dem Ehrenring ausgezeichnet. Oberbügermeister Dominik Geißler hob zudem das Engagement der Sozialdemokratin für die Integration Geflüchteter unter anderem im Café Asyl den Ehrenring der Stadt Landau hervor.