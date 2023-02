Ab sofort können wieder Projektideen für ehrenamtliche Bürgerprojekte im Gebiet der Lokalen Aktionsgruppe Pfälzerwald plus, darunter sind auch die Verbandsgemeinden Annweiler und Bad Bergzabern, eingereicht werden. Seit dem Jahr 2017 wurden in der Region etwa 65 Projektideen von gemeinnützigen Organisationen, Initiativen oder auch engagierten Privatpersonen finanziell gefördert, so der Verein Südliche Weinstraße Annweiler. Daher freut sich die LAG, dass 30.000 Euro an Landesmitteln (unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Landeshaushaltes) eingesetzt werden können. Die Förderhöhe beträgt 1500 Euro (Grundförderung) oder und 2000 Euro (Premiumförderung) bei besonders guten Ideen. Weitere Informationen gibt es unter kontakt@pfalzerwaldplus.de.