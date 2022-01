Sie stehen für Innovation und zukunftsweisende Technologie made in Landau: Brandenburger Isoliertechnik, Braun Maschinenbau und Wickert Maschinenbau zählen zu „Hidden Champions“ aus der Pfalz. Das geht aus der neuesten Publikation der Industrie- und Handelskammer der Pfalz hervor, die 23 Pfälzer Unternehmen auf ihrer Hitliste der Gewinner-Betriebe listet, die gemessen an ihrem Umsatz in ihrem Markt zu den Top 3 der Welt zählen oder die Nummer 1 in Europa sind, deren Umsatz unter fünf Milliarden Euro liegt und die trotzdem eine vergleichsweise geringe Bekanntheit in der Öffentlichkeit aufweisen.

Die drei Betriebe, die mit ihren innovativen Produkten made in Landau erfolgreich auf dem Weltmarkt unterwegs sind, seien ein besonderes Aushängeschild für den Wirtschaftsstandort Landau und Abbild der positiven gewerblichen Entwicklung der Stadt, unterstreicht Oberbürgermeister Thomas Hirsch in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Weltmarktführer

Brandenburger Isoliertechnik ist seit 1971 in Landau ansässig und die Nummer 1 in Europa, wenn es beim Thema Isolierlösungen für Maschinen und Anlagen um die Entwicklung und Produktion von glasfaserverstärkten duroplastischen Kunststoffen geht. Braun Maschinenbau zählt zu den Top 3 der Welt für ökologische Bodenbearbeitungsgeräte für Obst- und Weinbau und hat erst vor wenigen Jahren mit dem „Vineyard Pilot Assistant“ für teilautonom fahrende Traktoren eine vielbeachtete Weltneuheit im Weinbau auf den Markt gebracht. Wickert Maschinenbau hat seinen Firmensitz als Landauer Familienunternehmen seit mehr als 100 Jahren in der Stadt und ist Spezialist und Weltmarktführer für bestimmte hydraulische Pressen und vollautomatische Pressensysteme für formgebende Verfahren.

