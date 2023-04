Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Stunde und Uhrzeit stimmen: Am 30. Dezember 1952 um elf Uhr spendeten sich Ruth Matheis, damals 20 Jahre alt, und Adolf Schöner, damals 18 Jahre alt, in der Landauer Katharinenkapelle in Anwesenheit des altkatholischen Pfarrers Rudolf Herold das Sakrament der Ehe. Heute: 70 Jahre später laden die Eheleute Schöner alle, die dieses besondere Jubiläum mit ihnen feiern wollen, zu einem Dankgottesdienst und Sektempfang in die Katharinenkapelle ein.

Ruth und Adolf Schöner haben die Landauer Gastronomie der Achtziger mit ihrem Restaurant Raddegaggl in der Industriestraße geprägt. Der gebürtige Billigheimer Adolf Schöner,