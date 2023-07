Die Kreisgruppe Südpfalz des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) lädt im Zuge der Veranstaltungsreihe „H2O – Unser Lebensmittel“ zu einem Aktionstag ein, bei dem es um das Grundwasser geht.

„Klimawandel, Landnutzung, Flächenversiegelung, Giftstoffe – unser wichtigstes Lebensmittel, das Wasser, ist in Gefahr“, heißt es in einer Pressemitteilung. Sven Berkhoff, Grundwasserexperte bei der AG Grundwasserökologie der Universität Landau, geht am Samstag, 15. Juli, ab 11 Uhr mit den Teilnehmern auf Exkursion. Am Vormittag werden Grundwasserproben genommen, und die Teilnehmer erfahren mehr über die Methoden der Forschenden. Im zweiten Teil der Veranstaltung gibt es Wissenswertes über die Grundwasserfauna und einen Blick durchs Binokular, wenn die Proben analysiert werden. Die Veranstaltung endet gegen 16 Uhr. Der BUND bittet unter suedpfalz@bund-rlp.de um Anmeldung, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Die Teilnahme ist kostenlos. Bei der Abschlussveranstaltung wird Stefan Borrmann, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und Max-Planck-Institut für Chemie, zum Thema „Unser Wasser und der Klimawandel“ im Alten Kaufhaus sprechen. Infos unter https://suedpfalz.bund-rlp.de/service/termine/ .